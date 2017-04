Calciomercato Roma, Spalletti: "Il contratto non è nell'uovo di Pasqua. Più importante De Rossi"

14/04/2017 15:30

CALCIOMERCATO ROMA SPALLETTI DE ROSSI / Spazio anche al calciomercato nella conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia della sfida contro l'Atalanta. Il tecnico della Roma ha parlato del futuro suo e di Daniele De Rossi: "Il mio contratto non è nell'uovo di Pasqua, mentre è ancora aperta la possibilità di ciò che è stato il nostro modo di lavorare, visto che la matematica non ci vede fuori. Restiamo concentrati per finire il meglio possibile la nostra corsa. Questo per il momento lascia apertura: si valuterà in futuro".

Spalletti poi ha aggiunto: "Esiste un percorso fatto, con delle valutazioni che portano a delle conclusioni. Per quanto mi riguarda si va in fondo al campionato. Poi quello di De Rossi è un contratto importante perché è un giocatore forte, se va via guadagni poco e per ritrovarlo spendi tanto. Si corre il rischio di avere lo stesso pentimento dei dirigenti del Milan quando hanno visto Pirlo passare alla Juventus. Questo è fondamentale per dare forza al seguito di una società. Di allenatori ce ne sono tanti, anche migliori di me".

B.D.S.