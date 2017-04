Milan, Yonghong Li: "Berlusconi sempre pronto a darci una mano"

14/04/2017 15:21

MILAN YONGHONG LI BERLUSCONI - E' il grande giorno di Yonghong Li e del passaggio del Milan da Berlusconi al gruppo cinese. Il nuovo presidente rossonero, ai microfoni di 'Premium Sport', esprime tutte le sue emozioni: "Sono molto eccitato, sono passati quasi due anni dalla negoziazione fino al closing, in questo periodo di tempo abbiamo passato dei momenti difficili ma noi abbiamo sempre cercato di concludere questa operazione perché la maggior parte di noi cinesi di questa età proviamo grande amore per il Milan. Suning? E' un imprenditore molto famoso in Cina, ma non abbiamo avuto molte opportunità di collaborare. Se domani lo incontrerò sarà un piacere". Infine, Li ha parlato anche dell'ormai ex patron Silvio Berlusconi: "E' una persona che stimo molto, ha guidato il Milan e ha vinto tantissimo, facendo emozionare milioni di tifosi in tutto il mondo. Ieri a cena abbiamo parlato molto e mi ha detto che indipendentemente dalle situazioni quando il Milan avrà bisogno di lui, sarà sempre pronto per darci il suo massimo supporto".

A.L.