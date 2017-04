Roma-Atalanta, Gasperini annulla la conferenza stampa: il motivo farà discutere

14/04/2017 15:09

ROMA ATALANTA GASPERINI - Non si svolgerà la consueta conferenza stampa della vigilia in casa Atalanta. Il tecnico Gian Piero Gasperini, che domani guiderà la squadra nerazzurra allo stadio 'Olimpico' contro la Roma di Spalletti, ha deciso di annullare l'appuntamento con la stampa a causa della presenza di un giornalista di un quotidiano di Bergamo non gradito al tecnico dopo alcuni articoli pubblicati in settimana. Una decisione destinata, certamente, a far discutere.

A.L.