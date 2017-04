Calciomercato Inter, sogno Mbappé: un fenomeno che fa reparto da solo

Raffaele Amato

14/04/2017 15:30

CALCIOMERCATO INTER MBAPPE / L'Inter dovrebbe essere una delle assolute protagoniste del prossimo calciomercato estivo grazie all'enorme potenziale economico che il gruppo Suning ha già sfoggiato l'estate scorsa e nella finestra di gennaio. Per i nerazzurri si prospettano quindi colpi importanti dalla difesa all'attacco, tra campioni e potenziali tali. A quest'ultima categoria, con grandi possibilità di entrare presto nella prima, appartiene sicuramente Kylian Mbappé, 18enne stella francese che con i suoi 21 gol e 13 assist sta trascinando il Monaco di Leonardo Jardim, uno dei papabili successori di Pioli, alla conquista della Ligue 1 e della semifinale - sua la doppietta che ha permesso ai monegaschi di espugnare Dortmund nel match d'andata dei quarti - di Champions.

Inter, 'messaggio' Mbappé: arriva lui e parte Icardi?

Il classe '98 è comunque un obiettivo difficilissimo considerato che sulle sue tracce c'è mezza Europa, Real Madrid in testa, e che il club del Principato voglia non meno di 100 milioni di euro per il suo cartellino. Tuttavia c'è da scommettere per il calciomercato Inter che Zhang Jindong almeno un tentativo importante possa farlo, specie se dall'Inghilterra, sponda Manchester United, dovesse arrivare l'offerta giusta (60 milioni?) per Ivan Perisic. L'acquisto di Mbappé sarebbe un messaggio 'straordinario' alle big europee e italiane, un messaggio che sancirebbe il ritorno dell'Inter nell'elite del calcio che conta.

Il suo talento è indiscutibile quanto il paragone con Thierry Henry: rispetto all'ex campione dell'Arsenal, stando almeno a quello che ha mostrato finora, sembra avere meno tecnica sopraffina ma più potenza e istinto del gol. Fa e può fare reparto da solo anche se al Monaco gioca sempre con un'altra punta (Falcao più di Germain), per questo in nerazzurro potrebbe 'oscurare' Icardi - quindi favorire una sua cessione - come valorizzarne, dopo un periodo di adattamento, le caratteristiche da centravanti di razza.