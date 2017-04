Calciomercato Milan, Fassone 'blinda' Donnarumma: la colonna del futuro

Matteo Bellan (@TeoBellan)

14/04/2017 14:27

CALCIOMERCATO MILAN FASSONE DONNARUMMA - Oggi prima conferenza stampa a Casa Milan per Yonghong Li e Marco Fassone. Dopo l'intervento del nuovo presidente rossonero, è stato il turno del nuovo amministratore delegato. L'ex dirigente di Juventus, Napoli e Inter ha esposto molto bene i progetti futuri spaziando a 360° su tutti i temi di attualità. Si è parlato sia dell'operazione finanziaria messa in piedi per l'acquisto del club e sia dei progetti di rilancio futuro. In particolare della conferma di Vincenzo Montella, del calciomercato, dei piani commerciali e dei rinnovi di alcuni giocatori importanti. Tra questi ultimi, Gianluigi Donnarumma su tutti. Il 18enne portiere è da tempo al centro di voci di calciomercato Milan e serve il rinnovo per spazzarle via.

Calciomercato Milan, Fassone trattiene Donnarumma

Fassone nel corso della conferenza stampa ha parlato molto chiaramente per quanto riguarda la situazione di Donnarumma: "Posso confermare, e ne abbiamo parlato a cena con Berlusconi, che da parte di tutti noi c'è la considerazione che Gigio merita. Da parte nostra c'è volontà di risolvere in tempi brevi questo punto. E di fare di Donnarumma una colonna del Milan del futuro. Sappiamo che tra il desiderio di fare delle cose e i fatti ci sono dei contratti e delle discussioni che avremo certamente. E' una priorità che affronteremo con il massimo dell'impegno".

L'amministratore delegato rossonero è pronto a far partire la trattativa con Mino Raiola per la permanenza di Donnarumma. Il contratto scade nel giugno 2018 e dunque bisogna fare in fretta, anche perché sullo sfondo ci sono delle big europee in agguato, Juventus e club della Premier League su tutte. L'intento della nuova proprietà del Milan è di fare del ragazzo una colonna della squadra. Ciò che vogliono pure tutti i tifosi. Sono molti i milanisti ad auspicare che Gigio diventi capitano e simbolo del 'Diavolo' nei prossimi anni.