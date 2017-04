Calciomercato: Juventus-Dembelè, Inter-Mbappè. Sogni di gloria per il Milan

Antonio Papa (@antoniopapapapa)

14/04/2017 13:29

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MILAN / Il closing cambia tutto. Senza dubbio, adesso il Milan può iniziare a ragionare in grande e a dare il via a un progetto che era rimasto in naftalina in attesa della definizione degli assetti societari. Ora che è tutto fatto e che il Milan è ufficialmente nelle mani del gruppo cinese, si può iniziare a pianificare il calciomercato, con nomi anche altisonanti. Ma le altre non stanno certo a guardare. Esempi? Mbappé per l'Inter, Dembelé per la Juventus: vediamo nel dettaglio come si stanno muovendo le tre squadre 'a strisce'.

Calciomercato Juventus, da Dembelé a Fabinho: continua il 'progetto giovani'

Il rinnovo di contratto del classe '93 Dybala lo ha confermato: è un calciomercato Juventus che punta sui giovani e vuole ringiovanirsi sempre più. Elementi di spessore, qualcuno anche di esperienza internazionale, ma con la carta di identità che va dal '90 in poi. L'ultimo nome venuto fuori è quello di Ousmane Dembelè, che ha 'rapito' Paratici nel corso di Borussia Dortmund-Monaco. Sarebbe un innesto interessante per l'attacco così come quello di Patrik Schick, mentre a centrocampo la linea verde prevede in primis l'assalto a Tolisso e Verratti. In questi giorni però c'è stata anche una missione in Belgio per sondare il terreno con Youri Tielemans, decisamente futuribile. In difesa è stato prenotato Caldara, si segue Skriniar della Sampdoria e si pensa a rinforzare la fascia destra con uno fra Conti e Bellerin. Sullo spagnolo dell'Arsenal però è forte la concorrenza del Manchester City. Ma non finisce qui: nella sfida Champions di Dortmund c'erano diversi talenti in ballo fra cui Fabinho, altro obiettivo sensibile già da diversi mesi. Poi c'è Jankto dell'Udinese insieme ad altri '90ers' messi nel mirino. Continua quindi il progetto 'young' della Juventus, nell'ottica di uno svecchiamento progressivo della rosa utile per tenere sempre fresco un ciclo che al momento sembra non volersi chiudere mai.

Calciomercato Inter, Mbappé si può: Ausilio prende informazioni

E' l'uomo del momento. Anzi, il ragazzo del momento, visto che anche se sta strabiliando l'Europa intera ha solo 18 anni. Kylian Mbappé è l'ultimo gioiellino proposto dal sempre verdissimo vivaio del Monaco, che giusto due anni fa ha ceduto Martial al Manchester United a peso d'oro (80 milioni compresi vari bonus). Qui si parla di prezzi anche più alti, addirittura 100 milioni di euro per Mbappé, ma l'Inter ci crede e ha allacciato i contatti con la dirigenza monegasca, già 'conosciuta' nel 2015 in occasione dell'affare Kondogbia. Difficile, ma si potrebbe fare. Il calciomercato Inter sogna il colpo ma intanto si guarda anche intorno. Per il centrocampo piace Tielemans, sul quale - come detto - c'è anche la concorrenza della Juventus. Come secondo portiere interessa Padelli del Torino, per la difesa i nomi più caldi sono quelli di Manolas e De Vrij. Ma occhio anche a Berardi e Bernardeschi, che ormai hanno i fari nerazzurri puntati addosso da diversi mesi. Tutto comunque è legato alla scelta del prossimo allenatore, e in tal senso prende quota la candidatura di Laurent Blanc.

Calciomercato Milan, dopo il closing si sogna: Fabregas il primo nome

E quindi, come dicevamo, il closing apre una voragine enorme nel calciomercato Milan, che si preannuncia a dir poco scoppiettante. Intanto la conferma di Vincenzo Montella, possibile ma comunque tutta da pianificare, poi il punto sulle trattative in uscita in casa Milan, perché da Bacca a De Sciglio passando per qualche delusione stagionale c'è molto su cui lavorare. Poi si penserà alle riconferme, Suso, Deulofeu e Donnarumma su tutti. Il nuovo ad Fassone ha confermato che il rinnovo del portierino napoletano arriverà in tempi brevissimi. Anche sul mercato in entrata Fassone in conferenza stampa ha confermato le idee chiare e la volontà di lavorare con Montella per lavorare al meglio: "Il passaggio chiave sarà quello di mettersi a tavolino con l'allenatore e di condividere le nostre idee con quelle di Montella. Il budget è certamente importante, l'obiettivo è ricostruire un Milan molto competitivo e ambizioso. Avrò la disponibilità economica per raggiungere in tempi brevi l'obiettivo". E poi gli acquisti: Musacchio in difesa, Fabregas a centrocampo, Sturridge in attacco. Tre nomi altisonanti, ma la sensazione è che siano solo un punto di partenza per una sessione che dirà molto, molto di più.