Argentina, Higuain choc: con Sampaoli ct rischia l'addio alla Nazionale

14/04/2017 12:51

ARGENTINA HIGUAIN / Dopo l'esonero di Bauza, come riportato da Calciomercato.it, in pole per il ruolo di commissario tecnico dell'Argentina c'è Jorge Sampaoli. L'attuale allenatore del Siviglia deve fare i conti con le resistenze del club andaluso, restio a liberarlo per la Seleccion. Intanto dall'Argentina arriva una autentica bomba: secondo il quotidiano 'Olè', Sampaoli da ct dell'Albiceleste opererebbe una vera e propria rivoluzione che vedrebbe l'esclusione di alcuni senatori. Tra questi ci sarebbero Mascherano, Aguero, Romero, Di Maria e anche Gonzalo Higuain! Al posto dell'attaccante della Juventus, secondo la stessa fonte, in Nazionale potrebbe trovare spazio Mauro Icardi. Il centravanti dell'Inter, peraltro, potrebbe non essere l'unica novità dalla Serie A: buone chance le avrebbero anche Paredes della Roma e Vangioni del Milan. Staremo a vedere.

M.R.