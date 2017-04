Calciomercato Roma, 'intrigo' Jesus Navas

14/04/2017 12:42

CALCIOMERCATO ROMA JESUS NAVAS / "Io a Manchester per convincere Jesus Navas a firmare con la Roma? Non è vero". Nella giornata di ieri, il probabile futuro direttore sportivo della Roma Monchi ha smentito a 'laroma24' le indiscrezioni su una sua missione finalizzata all'acquisto dell'esterno offensivo del Manchester City, ma il nome di Jesus Navas resta caldo in casa calciomercato Roma: secondo il 'Corriere dello Sport', a dispetto delle dichiarazioni ufficiali, la società giallorossa avrebbe offerto al giocatore (nel mirino anche del Siviglia) un triennale da 3 milioni a stagione.

S.D.