Liga, la cronaca di Barcellona-Real Sociedad 3-2

15/04/2017 20:45

DIRETTA BARCELLONA REAL SOCIEDAD LIVE / Momento no per il Barcellona, reduce dalle due pesanti sconfitte contro il Malaga e contro la Juventus. Il 3-0 bianconero in particolare ha rimesso sulla graticola Luis Enrique e André Gomes, che sin qui non ha certo giustificato l'investimento estivo dei 'blaugrana'. Neymar sconterà la prima delle tre giornate di squalifica rimediate dopo l'espulsione contro il Malaga. Calciomercato.it seguirà l'evento in tempo reale.

