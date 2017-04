Calciomercato Inter, agente Gabigol: "Umiliato tre volte. Pronti ad andarcene"

Maurizio Russo

14/04/2017 12:10

CALCIOMERCATO INTER GABIGOL / Nelle ultime settimane l'Inter sembra aver fatto un balzo indietro ai presi mesi di questa stagione. Quelli in cui, sotto la gestione de Boer, i risultati erano molto negativi e diversi giocatori palesavano i loro 'mal di pancia' alimentando i rumors di calciomercato circa un possibile addio alla Pinetina. In particolare ha fatto e fa discutere la posizione di Gabigol: arrivato in estate dal Santos a suon di milioni, l'attaccante brasiliano ha giocato appena 8 spezzoni di partite, segnando un gol - decisivo - contro il Bologna. Il suo agente è tornato ad accusare il club nerazzurro: "Magari deve ancora migliorare dal punto di vista tattico, ma è stato umiliato sotto tre aspetti: quello fisico, quello morale e quello psicologico - ha tuonato Wagner Ribeiro ai microfoni di 'Estadio Interativo' - E' arrivato da campione olimpico e non ha avuto molte chance, questo è inaccettabile".

Calciomercato Inter, Gabigol può dire addio: Serie A, Premier o Liga nel futuro

Il calciomercato Inter la prossima estate si appresta a vivere una nuova rivoluzione, soprattutto nel reparto avanzato. E tra i giocatori in uscita da Appiano Gentile dovrebbe esserci anche Gabriel Barbosa, per il quale però finora si era ragionato quasi esclusivamente sulla cessione in prestito. Una soluzione che difficilmente accontenterà il suo procuratore: "E' stato pagato tanto e pensava di potersi giocare una maglia nonostante la folta concorrenza. Ho già parlato con l'Inter a gennaio e lo farò ancora: se non gioca andrà in un altro top club. Ci sono squadre interessate in Italia, Inghilterra e Spagna".