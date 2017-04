DIRETTA Serie A, Sassuolo-Sampdoria 0-1: segui la cronaca LIVE

15/04/2017 18:00

DIRETTA SASSUOLO SAMPDORIA LIVE / Reduci da due pareggi importanti contro Atalanta e Fiorentina, Sassuolo e Sampdoria sono pronte a darsi battaglia nel posticipo pre-pasquale delle 18. Senza Berardi e Muriel, Di Francesco e Giampaolo punteranno sull'esuberanza dei molti giovani a propria disposizione per cercare di agguantare l'intera posta in palio. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Acerbi, Cannavaro, Peluso; Pellegrini, Aquilani, Missiroli; Politano, Matri, Ragusa. All. Di Francesco

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Skriniar, Regini; Barreto, Torreira, Praet; Fernandes, Quagliarella, Schick

CLASSIFICA: Juventus punti 80, Roma 72, Napoli* 67, Lazio 61, Atalanta 60, Milan 58, Inter 56, Fiorentina 52, Sampdoria* 45, Torino 45, Udinese* 40, Chievo 38, Cagliari 38, Bologna 35, Sassuolo* 32, Genoa 30, Empoli 26, Crotone 21, Palermo 16, Pescara 14.

*Una partita in meno

D.T.