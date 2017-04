DIRETTA Serie A, Genoa-Lazio: segui la cronaca LIVE

15/04/2017 14:00

DIRETTA SERIE A GENOA LAZIO LIVE / A caccia di riscatto. La Lazio di Simone Inzaghi fa visita al Genoa, alla vigilia di Pasqua, in un match valevole per la 32a giornata di serie A, per dimenticare la pesante sconfitta contro il Napoli e blindare il quarto posto. Di fronte ci sarà un 'nuovo' Grifone. Sulla panchina rossoblu è, infatti, tornato Juric per rivitalizzare una squadra in piena crisi. Calciomercato.it vi offre il match del 'Marassi' in tempo reale.

CLASSIFICA: Juventus punti 77, Roma 71, Napoli 67, Lazio 60, Atalanta 59, Milan 57, Inter 55, Fiorentina 52, Sampdoria 45, Torino 44, Udinese 40, Chievo 38, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 32, Genoa 29, Empoli 23, Crotone 20, Palermo 15, Pescara 14.