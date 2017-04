Calciomercato Milan, Fassone: "Rinnovo Donnarumma a breve, vogliamo due acquisti top. Montella..."

14/04/2017 11:20

CALCIOMERCATO MILAN FASSONE / Marco Fassone, nuovo amministratore delegato del Milan dopo il passaggio di proprietà del club rossonero al gruppo guidato da Yonghong Li, si è presentato in sala stampa ai suoi nuovi tifosi. Calciomercato.it ha seguito in diretta le parole del neo dirigente rossonero sulle prossime mosse di calciomercato Milan ("Rinnovo Donnarumma? C'è la volontà di risolvere il discorso in tempi brevi. Montella ha il supporto totale della nuova proprietà. Il budget per il mercato è certamente importante").

Calciomercato Milan, da Donnarumma a Montella: gli annunci di Fassone

RINGRAZIAMENTI - "Giornata importante, storica. Grazie a Li e Han per la fiducia, hanno resistito alla tentazione di cambiare nonostante le pressioni. Il secondo pensiero va a chi mi ha preceduto: Adriano Galliani e Barbara Berlusconi. Ho apprezzato molto le loro parole. Il terzo e ultimo pensiero va a voi e ai tifosi del Milan, che in questi mesi non hanno avuto un canale di comunicazione con noi. Abbiamo scelto il silenzio".

BERLUSCONI - "E' un grandissimo comunicatore, ci ha trasmesso tutto il suo amore e dolore per l'addio al Milan. Ci prenderemo a cuore la sua creatura".

MANAGER - "Io faccio il manager, fino ad oggi ho agito da advisor per il gruppo cinese dando loro i migliori consigli da uomo di calcio. Da oggi prendo in mano il club, col vantaggio di aver avuto modo in questi mesi di studiare la situazione di questo club".

RINNOVO DONNARUMMA - "Non avevo dubbi che sarebbe arrivata questa domanda. Ne abbamo parlato anche ieri sera a cena, da parte nostra c'è la volontà di risolvere in tempi brevi il discorso. Vogliamo fare di Gigio una colonna di questo club. Ci saranno delle discussioni, è sicuramente una nostra priorità".

ACQUISTI - "Abbiamo le idee chiare, il passaggio chiave sarà quello di mettersi a tavolino con l'allenatore e di condividere le nostre idee con quelle di Montella. Il budget è certamente importante, l'obiettivo è ricostruire un Milan molto competitivo e ambizioso. Avrò la disponibilità economica per raggiungere in tempi brevi l'obiettivo".

MONTELLA - "Vincenzo è un allenatore che ha tutta la nostra stima, supporto e apprezzamento. Ha il sostegno di Mister Li e Mister Han, ha il nostro totale supporto e appoggio".

BARBARA BERLUSCONI - "Barbara Berlusconi continuerà ad essere a capo della Fondazione Milan".

CLOSING - "Ci sono stati momenti di euforia e difficoltà nella trattativa, la grande volontà di portare a termine la negoziazione ha avuto un riscontro molto comprensivo da parte di Fininvest. Si tratta di un'operazione enorme per il nostro club".

OBIETTIVI - "Il nostro obiettivo è tornare il prima possibile in Champions League, la nostra assenza da questa competizione è troppo lunga (...) I progetti finanziari della nuova proprietà sono molto interessanti. Il fatturato dovrà raddoppiare, forse anche di più. Essere o non essere in Champions League cambia la vita, sono 50 milioni all'anno. Un altro aspetto fondamentale è lo sviluppo del mercato in Cina. Il Milan in Cina, ancora oggi, compete con i top club in fatto di ricordi e immagine. Poi, c'è il discorso stadio".

SOCIETA' - "Interizzazione del Milan? Cercherò di individuare i migliori profili, indipendentemente dalla loro provenienza calcistica, per dare una qualificazione manageriale al club sempre migliore. Una bandiera del Milan? Sarà importante avere al nostro fianco una figura che incarni la storia di questo club. Alcuni già ci sono. Parlerò com Baresi, con Galli. L'obiettivo è arrivare con l'organizzazione messa a punto per l'inizio della stagione".

RINNOVI - "Fino ad oggi non ho fissato appuntamenti per i rinnovi. Dopo l'assemblea, a partire da domani scatterà la parte operativa. Abbiamo alcuni calciatori in scadenza 2018 e altri calciatori come Suso che rappresentano delle priorità per noi".

DERBY - "Dal punto di vista emozionale non potevo chiedere di meglio. Domani sarà bella!".

NUOVO STADIO - "E' stata una delle cose che abbiamo affrontato fin dall'inizio con la nuova proprietà, ci teniamo tutti al fatto che la squadra giochi in un impianto adatto. Ogni decisione verrà presa dopo aver parlato con l'altro club di Milano e con il Sindaco, certamente lo stadio è una cosa importante che vogliamo fare".

I PRIMI 100 GIORNI - "Dico due cose che sarà fondamentale fare: la prima è costruire la squadra 2017/2018. Avevamo e abbiamo tante idee, il procrastinarsi della trattativa ci ha costretto a cambiare qualche obiettivo, ma saranno mesi caldi. Mi piacerebbe arrivare all'inizio di luglio col 60-70% della squadra già fatta. La seconda è la creazione di una nostra società in Cina per sviluppare l'aspetto commerciale lì".

ROSA MILAN - "Non si può prescindere dagli italiani, fortunatamente ne abbiamo di bravi. Non abbiamo in testa di andare a prendere solo stranieri. Galliani mi ha raccontato che all'interno della nostra Academy ci sono un paio di leve fortissime (...) Credo che sia la prima volta che il Milan sia la squadra più giovane della Serie A. E' un atto di grande coraggio. I giovani sono la nostra garanzia per il futuro. Allo stesso tempo sono convinto che servano dei giocatori di esperienza per aiutarli a crescere, per creare quel mix che possa rapidamente farci tornare grandi".

ACQUISTI TOP - "Aubameyang? Benzema? Non riteniamo un settore più scoperto di altri. Alcuni dei nomi fatti in questi mesi sono nomi che piacciono. Ci piacerebbe avere all'interno del nostro club uno o due profili altissimi. Tra il dire e il fare poi ce ne passa, ma ci piacerebbe andare in questa direzione".

GALLIANI PRESIDENTE DI LEGA - "Non ho ancora capito bene se la candidatura sia emersa o no. Galliani ha la mia stima, ho già garantito che qualora volesse ricoprire quella posizione avrebbe il nostro appoggio".

DEULOFEU - "Da quello che ho visto da fuori, ha un potenziale enorme. Ne parleremo col mister e poi vedremo".

CLUB IN BORSA - "La quotazione in borsa del club è uno scenario possibile".

MANCINI - "Mancini è uno dei più grandi allenatori che io conosca, non ha bisogno del mio endorsement. Gli auguro di trovare presto una panchina all'altezza delle sue ambizioni, ma nel futuro del Milan c'è Montella. Non vedo dubbi".

