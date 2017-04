Serie B, i precedenti della 36esima giornata

Marco Orrù

14/04/2017 16:44

PRECEDENTI SERIE B/ Il 36esimo turno delle news Serie B si giocherà nel lunedì di Pasquetta. Andando ad analizzare i precedenti, si nota che tra Spal e Trapani c'è un solo match giocato nella storia, un precedente molto particolare per ciò che è successo in quella sfida del 2010; gara inedita invece tra Brescia e Benevento, mentre Perugia-Ascoli e Cesena-Spezia sono partite che si sono giocate spesso nel passato.

I precedenti del campionato cadetto: Latina mai corsaro a Salerno

Ecco i precedenti analizzati partita per partita:

SPAL-TRAPANI: C'è un solo precedente nella storia tra le due squadre in casa della Spal: Coppa Italia 2010, la partita si disputò però sul neutro di Salò. Vinse il Trapani 3-2, ma il Giudice Sportivo modificò il risultato in 3-0 per i siciliani perché la Spal schierò lo squalificato Zamboni.

CARPI-BARI: Due precedenti al Cabassi tra questi club. La prima garà si disputò nel maggio 2014, la vinse il Bari 2-1 (Cani e Romizi per i pugliesi, Mbakogu per gli emiliani), mentre il secondo confronto ci fu ad aprile 2015 e finì 0-0.

ENTELLA-TERNANA: Così come Carpi-Bari, anche i precedenti tra Virtus Entella e Ternana sono due. Il primo confronto lo vinse l'Entella per 2 a 1 nel novembre 2014 (gol di Lanini e Iacoponi per l'Entella, Bojinov per la Ternana) mentre, la partita di aprile 2016 terminò 2 a 2(gol di Cutolo e Caputo per i padroni di casa e doppietta di Ceravolo per i rossoverdi).

BRESCIA-BENEVENTO: Sfida inedita al Rigamonti tra queste due squadre. L'unico precedente è quello dell'andata: al Vigorito finì 4-0 per i padroni di casa con i gol di Chibsah, Falco, Puscas e autogol di Calabresi.

FROSINONE-NOVARA: Sono finiti entrambi in pareggio i due precedenti in casa del Frosinone: 2-2 in Serie C nel 2004 e 1-1 nel 2010 in Serie B, gol di Lodi e Rubino.

PERUGIA-ASCOLI: La sfida tra queste due squadre al Curi è andata in scena già 12 volte: 5 vittorie del Grifone, 3 pareggi e 3 successi dei bianconeri. L'ultimo precedente è lo 0-2 dell'aprile 2016 con i gol di Jankto e Addae.

SALERNITANA-LATINA: Nella sua storia, il Latina non è mai riuscito a vincere all'Arechi. Infatti, nei sei precedenti, la squadra nerazzurra ha totalzzato 2 pareggi e 4 sconfitte. Lo scorso anno, l'unico incontro in Serie B finì 3-2 per i campani (gol di Odjer, Coda e Donnarumma per l'allora squadra di Menichini e Calderoni-Scaglia per i neroazzurri).

VERONA-CITTADELLA: Sono 4 in totale i precedenti al Bentegodi, di cui due in Serie B. L'ultima vittoria del 'Citta' risale all'agosto del 2007, in Lega Pro, 0-1 firmato Coralli, mentre l'ultima vittoria scaligera è del marzo 2012.

VICENZA-PRO VERCELLI: Sono 8 i precedenti al Menti tra Vicenza e Pro Vercelli: 3 vittorie vicentine, 3 pareggi e 2 successi dei piemontesi. Lo scorso anno, finì 1-1: al gol Ebagua rispose Beretta.

PISA-AVELLINO: Per ben 9 volte questa sfida è andata in scena nella loro storia. 5 successi per i toscani, 3 pareggi e una sola vittoria dell'Avellino (dicembre 2012 in Lega Pro, 0-3).

CESENA-SPEZIA: Sono 13 precedenti tra le due squadre in casa il Cesena: 5 vittorie casalinghe, 6 pareggi e 2 successi dei liguri. Lo scorso anno vinse lo Spezia per 2-1.