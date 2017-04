Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: ora 7 su 10 'paperoni' sono bianconeri

Gennaro Arpaia (@gennarojenius9)

14/04/2017 11:50

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Se non è la settimana perfetta, poco ci manca. Ma Paulo Dybala sa bene che questo non è che l'inizio. La doppietta contro il Barcellona aveva già fatto partire il bailamme di calciomercato: "Adesso sicuramente i top club andranno su di lui". E invece la Juventus, ancora una volta, s'è mossa prima di tutti: bravi i bianconeri a blindare la 'Joya', a fargli firmare subito un rinnovo fino al 2022 che non spegnerà assolutamente le voci di mercato, ma almeno le attenua. Nel presente di Dybala c'è solo la Juve e il ragazzo di Laguna Larga lo sa: il confronto con Messi ha saputo reggerlo, ma per continuare nel percorso di crescita la Juventus è il posto giusto, la squadra con la quale provare a vincere il massimo possibile prima di, eventualmente, cambiare aria.

Calciomercato Juventus, da Dybala a Higuain: stipendi al top in Italia

Un rinnovo fruttuoso anche dal punto di vista economico e con uno sguardo al calciomercato Juventus che verrà nei prossimi anni. Oggi Paulo Dybala è il più pagato della nostra Serie A. El Pibe de la Pension, come erano soliti chiamarlo negli anni argentini, ha raggiunto il compagno di squadra e di reparto Gonzalo Higuain: i due si dividono la prima posizione intascando annualmente 7 milioni di euro. Una cifra enorme, non un caso, però, per la Juve: se guardiamo la classifica dei primi 10 stipendi del campionato italiano, infatti, ci accorgiamo che ben sette giocatori indossano la maglia bianconera. Dietro Dybala ed Higuain, infatti, c'è Daniele De Rossi, il capitano giallorosso che guadagna 6,5 milioni di euro annui, seguito alle spalle dal capitano interista Icardi, che ne porta a casa 5,5. Altro giallorosso in quinta posizione, si tratta di Edin Dzeko, l'ex Manchester City con un ingaggio da 4,5 milioni all'anno, esattamente quanto prevede il contratto dell'ex compagno, oggi alla Juve, Miralem Pjanic. Da lì in poi è dominio bianconero: Buffon in settima posizione con 4 milioni, esattamente come Khedira. A chiudere la Top10 ci pensano i due corazzieri della difesa di Allegri: Bonucci e Chiellini, che ne portano a casa poco meno (3,8) e precedono gli altri campioni della Serie A come Bacca, Hamsik e Salah (tutti a 3,5).