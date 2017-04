Fiorentina, Rodriguez infortunato: il comunicato UFFICIALE

14/04/2017 10:45

FIORENTINA EMPOLI RODRIGUEZ / Fiorentina alle prese con l'infortunio di Gonzalo Rodriguez. L'esperto difensore, come comunicato dal club viola, non sarà a disposizione per la gara di domani contro l'Empoli: "ACF Fiorentina comunica che, a seguito di una forte contusione alla coscia destra subita ieri in allenamento, l'atleta Gonzalo Rodriguez non sarà disponibile domani per la gara contro l'Empoli. Sono in corso le terapie del caso per un recupero nei prossimi giorni".

M.D.A.