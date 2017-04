DIRETTA Serie A, Palermo-Bologna: segui la cronaca LIVE

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

15/04/2017 14:00

DIRE SERIE A PALERMO BOLOGNA LIVE / Ultima chiamata. Il Palermo del nuovo tecnico Bortoluzzi sfida al 'Barbera' per la 32a giornata di serie A il Bologna. I siciliani, penultimi a 15 punti, sono chiamati al successo per tenere vive le ultime speranze salvezza. La squadra di Roberto Donadoni, tranquilla con i suoi 34 punti, invece, scende in campo per migliorare la classifica e per andare ancora qualche soddisfazione ai propri tifosi. Calciomercato.it vi offre il match del 'Barbera' in tempo reale.

CLASSIFICA: Juventus punti 77, Roma 71, Napoli 67, Lazio 60, Atalanta 59, Milan 57, Inter 55, Fiorentina 52, Sampdoria 45, Torino 44, Udinese 40, Chievo 38, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 32, Genoa 29, Empoli 23, Crotone 20, Palermo 15, Pescara 14.