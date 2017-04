14/04/2017 10:34

CALCIOMERCATO INTER PADELLI / Inter alla ricerca di portieri. Come anticipato da 'interlive.it' nei mesi scorsi e confermato oggi da 'Tuttosport', i nerazzurri avrebbero mostrato interesse per Daniele Padelli del Torino, in scadenza di contratto a giugno. Classe '85, l'estremo difensore in questa stagione sta trovando poco spazio agli ordini di Mihajlovic, che ha puntato su Hart.

M.D.A.