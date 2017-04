Roma-Atalanta, D'Alessandro ex 'ingrato': "Sogno un gol all'Olimpico"

14/04/2017 10:23

ROMA ATALANTA D'ALESSANDRO / Tante, forse troppe volte, sui campi di gioco si vedono calciatori non esultare dopo un gol per rispetto alla loro ex squadra. Marco D'Alessandro non è tra questi. Domani, complice la squalifica di Gomez, potrebbe partire titolare contro la Roma, club nel quale è cresciuto. "Spero di partire dall'inizio, ci saranno tanti amici all'Olimpico a vedermi. E sogno di fare gol - ha detto l'esterno offensivo dell'Atalanta a 'L'Eco di Bergamo' - Alla mia stagione do voto 5, una insufficienza. Ma sono contento di far parte di questa squadra, anche se gioco poco".

M.R.