Calciomercato Roma, confermata anticipazione CM.IT: ecco Kessié

14/04/2017 10:12

CALCIOMERCATO ROMA KESSIE' / Manca l'annuncio ufficiale e poi Kessié potrà essere considerato a tutti gli effetti il primo colpo di calciomercato Roma dell'estate 2017. Come rivelato in anteprima su Calciomercato.it, la Roma vanta da tempo un accordo con l'Atalanta per l'acquisto di Kessié e ora - si legge sul 'Corriere dello Sport' - è arrivata anche l'intesa col procuratore del giocatore sulla base di un contratto quadriennale a 1,4 milioni di euro a salire, più bonus (resta l'ombra del Chelse fino all'annuncio ufficiale). Il costo del cartellino sarà di 28 milioni, bonus compresi, più il prestito di unno tra Marchizza e Tumminello.

S.D.