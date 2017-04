Inter-Milan, Berti avverte i nerazzurri: "Devono vincere"

14/04/2017 09:55

INTER MILAN BERTI / Grande attesa a Milano per il primo 'derby cinese' tra Milan e Inter. Nicola Berti, tra le bandiere del club nerazzurro, ha commentato la sfida di domani: "Se sarò allo stadio? Chi può dirlo (scoppia a ridere, ndr), giocando alle 12.30 poi... Questa sera festeggio il compleanno. Scherzo, ci sarò. Sarò vicino alla squadra - spiega alla 'Gazzetta dello Sport' - L’Inter deve e può vincere. Magari è un bene ritrovarsi alle spalle del Milan oggi. Dopo essersi scaricati mentalmente contro Samp e Crotone, questa partita darà slancio ed entusiasmo. Pioli sta lavorando bene, è sbagliato giudicare il suo operato in un mese. Ora l’obiettivo minimo è l’Europa League. Per me il nerazzurro è tutto e ci sono rimasto male nel guardare la partita di Crotone. Dimentichiamola. Il derby è la gara ideale per dimostrare di meritare la maglia nerazzurra".

SOMIGLIANZE - "In chi mi rivedo? Gagliardini, abbiamo caratteristiche fisiche simili, si inserisce negli spazi. Lui è più tecnico del sottoscritto. E’ elegante da vedere, è stato un grande acquisto e non a caso senza di lui siamo andati calando".

I RICORDI - "Derby vinto nel '90? Stacco e tolgo la palla dalla testa del mio amico Serena su cross di Klinsmann. Baresi aveva il solito braccio alzato, quella volta per chiamare fuori il traversone. Mai uscita la palla. Ho salutato la Curva del Milan e mi sono messo a piangere. Derby passati? Quando giocavo erano molto più divertenti, agonisticamente cattive. Con Paolo Maldini siamo rimasti due anni senza parlarci. Se uno entrava in un locale di Milano, l’altro evitava quel posto. In campo si litigava, ma senza esasperazione. La Nazionale ci faceva riappacificare".

I TIFOSI - "Impressionante, ancora oggi mi vengono i brividi. Cantavano “Nicola Berti facci un gol”. La mattina della finale d’andata di Coppa Uefa, 26 aprile 1994, mi sveglio a Vienna con in sottofondo quel coro. Pensavo di sognare, invece erano i tifosi sotto la finestra. E la sera ho segnato il gol vittoria contro il Salisburgo".

M.D.A.