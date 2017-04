Calciomercato Milan, da De Sciglio a Bacca: il punto sulle operazioni in uscita

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

14/04/2017 10:01

CALCIOMERCATO MILAN CESSIONI / Con l'avvento della nuova proprietà cinese ci si aspetta un calciomercato Milan importante in entrata, con colpi che possano far compiere un salto di qualità alla squadra. Nella prossima stagione l'obiettivo dovrebbe essere quello di andare in Champions League, visto che vi saranno quattro posti disponibili. E diventa importante allestire un organico competitivo, che se la possa giocare con le rivali. Ma il calciomercato rossonero non sarà fatto solamente di arrivi. Ci saranno anche delle cessioni, utili per rastrellare qualche milione da reinvestire in entrata. Alcuni addii sono abbastanza scontati, altri invece sono incerti.

Calciomercato Milan, i giocatori con le valigie pronte

Per quanto concerne il parco portieri, c'è un Marco Storari in scadenza di contratto con cui discutere se prolungare per un altro per tenerlo come elemento di esperienza al fianco di un giovane come Gigio Donnarumma. Il 17enne Alessandro Plizzari è considerato un altro predestinato e potrebbe andare in prestito, anche se comunque il suo contratto scade nel 2018 e pertanto prima bisognerà avere garanzie su un eventuale rinnovo appena il ragazzo compirà 18 anni, cioè il 12 marzo prossimo.

In difesa è Mattia De Sciglio il nome 'grosso' che potrebbe lasciare Milanello. Al momento sembra che il terzino sia in partenza, con la Juventus in agguato e pronta ad ingaggiarlo. Comunque lui stesso e l'agente hanno ammesso che ci sarà un incontro con la nuova dirigenza per discutere. Da quanto filtra, però, pare difficile l'accordo e più probabile l'addio. Anche uno tra Cristian Zapata e Gustavo Gomez dovrebbe partire. Al Milan dovrebbe arrivare un nuovo difensore centrale, forse Mateo Musacchio, e dunque uno dei due sudamericani saluterà. Sulla fascia sinistra è probabile che uno tra Luca Antonelli e Leonel Vangioni venga venduto per far spazio a un nuovo terzino mancino.

A centrocampo è sicura la partenza di Andrea Poli, contratto in scadenza a giugno 2018 e pochissimo spazio avuto con Vincenzo Montella. Mario Pasalic potrebbe tornare al Chelsea, visto che è in prestito secco. E Mati Fernandez dovrebbe fare rientro alla Fiorentina, essendo giunto pure lui in prestito e con un diritto di riscatto che non sarà esercitato, salvo sorprese. Delicata la posizione di Andrea Bertolacci, pagato 20 milioni nell'estate 2015 e deludente in queste due stagioni, ricche pure di infortuni. Sicuramente si valuteranno eventuali offerte, cercando di non mettere a bilancio una minusvalenza.

In attacco l'incognita è Gerard Deulofeu. Il riscatto da parte del Barcellona per 12 milioni è sicuro, però ancora non si sa quante chance abbia poi il Milan di riprenderselo intavolando una nuova trattativa. Certa la partenza di Carlos Bacca, che viaggia verso i 31 anni e sarà rimpiazzato da un nuovo bomber. C'è poi M'Baye Niang, che il Watford può riscattare per 18 milioni. Il club londinese vorrebbe tenere l'attaccante, ma è probabile che chieda uno sconto sulla cifra. Lucas Ocampos verrà lasciato rientrare al Marsiglia, mentre Keisuke Honda si svincolerà alla scadenza del contratto.