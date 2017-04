Calciomercato Milan, da Donnarumma a Fabregas: le priorità dei cinesi

14/04/2017 09:25

CALCIOMERCATO MILAN / Con il closing avvenuto, il Milan ha più certezze per il suo futuro. La nuova proprietà cinese ha diverse priorità in vista del prossimo calciomercato estivo. Se il nome caldo in entrata è quello di Fabregas, resta da risolvere la questione legata ai rinnovi di Gigio Donnarumma, Mattia De Sciglio e Jesus Suso. Da valutare anche la posizione di Vincenzo Montella, che la prossima settimana potrebbe avere un incontro coi nuovi vertici societari. Nell'ultimo periodo, riporta la 'Gazzetta dello Sport', il neo ds Mirabelli si è mosso sotto traccia per monitorare gli umori interni e scandagliare eventuali opportunità. Sul fronte acquisti, la nuova società potrebbe mettere sul piatto un tesoretto da 50 milioni di euro per il prossimo mercato, che (virtualmente) permetterà acquisti per circa 150 milioni, considerando che solitamente i pagamenti sono fatti su base triennale. L'a.d. Marco Fassone, inoltre, cercherà un accordo con l’Uefa sul fair play finanziario, presentando un piano di investimenti su base pluriennale che preveda un iniziale rosso di bilancio e un graduale rientro. Così, il calciomercato Milan si appresta a vivere una fase densa di impegni tra rinnovi e possibili acquisti.

Calciomercato Milan, accordo di massima per Fabregas

La priorità a centrocampo del Milan al momento è Fabregas. Con il campione spagnolo del Chelsea un accordo di massima sarebbe arrivato già a gennaio, ma nelle ultime settimane il rapporto è stato rinsaldato. Seguito invano da anni, coi nuovi investimenti cinesi Fabregas potrebbe finalmente approdare in rossonero. Per quanto concerne la difesa, invece, resta viva l'ipotesi Musacchio del Villarreal, data la trattativa già imbastita da mesi. Può cambiare maglia per circa 16 milioni di euro e la sua candidatura è sempre da tenere in considerazione.

Altro nome che stuzzica la fantasia dei tifosi è quello di Pierre Aubameyang, cresciuto proprio nelle giovanili milaniste e punta di diamante del Borussia Dortmund. Mirabelli avrebbe già fatto un sondaggio offrendo un contratto da 7,5 milioni a stagione: la risposta del giocatore accende le speranze. L'alternativa di spessore sarebbe Karim Benzema del Real Madrid, ma non è escluso un interesse per Sturridge, in uscita dal Liverpool. In Italia restano le ipotesi Keita, Berardi e Bernardeschi, per i quali c'è la concorrenza, tra le altre, di Inter e Juventus.

M.D.A.