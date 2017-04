Inter-Milan, probabili formazioni: i dubbi di Pioli e Montella

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

14/04/2017 09:34

INTER MILAN PROBABILI FORMAZIONI / Domani alle 12:30 a 'San Siro' andrà in scena un derby Inter-Milan storico, non solamente per il fatto di giocare in orario insolito, ma soprattutto perché entrambi i club sono adesso di proprietà cinese. Infatti, da ieri anche il 'Diavolo' ha cambiato padrone, passando da Fininvest e Silvio Berlusconi alla Rossoneri Sport Investment Lux di Yonghong Li. Sarà un derby milanese in salta cinese, visto che i nerazzurri hanno il gruppo Suning come proprietario. Il nuovo stato maggiore milanista sarà al Giuseppe Meazza, mentre sull'altra sponda all'appello mancherà il patron Zhang Jindong, che stando alle recenti news Inter ha preferito restare in patria. La stracittadina di domani sarà comunque un big match importante in chiave Europa League, entrambe le squadre vogliono vincere e si giocano molto.

Inter-Milan: i possibili schieramenti per il derby

Stefano Pioli e Vincenzo Montella schiereranno la migliore formazione possibile nel derby di domani. L'allenatore dell'Inter dovrebbe confermare il modulo 4-2-3-1. Tra difesa e linea mediana le scelte sembrano abbastanza scontate con il quartetto D'Ambrosio-Medel-Miranda-Ansaldi davanti ad Handanovic. A protezione della difesa il duo Gagliardini-Kondogbia, con l'ex Atalanta pienamente recuperato dopo qualche acciacco recente. Per quanto concerne la batteria di trequartisti, c'è qualche dubbio Candreva-Eder e Banega-Joao Mario. L'ex Lazio dovrebbe comunque giocare, mentre l'argentino è favorito sull'ex Sporting Lisbona. L'altro posto è per il confermatissimo Perisic, decisivo nel 2-2 dell'andata. Punta centrale, ovviamente, un Icardi alla ricerca del primo gol nel derby.

In casa Milan si applicherà il collaudato 4-3-3 con Gigio Donnarumma a difendere la porta e una difesa composta per 3/4. Certi di una maglia Calabria, Romagnoli e De Sciglio. Ballottaggio Zapata-Paletta per l'altro posto al centro del reparto. A centrocampo Kucka e Sosa partiranno dal '1, mentre c'è il dubbio su chi tra Mati Fernandez e Locatelli sostituirà lo squalificato Pasalic. Il cileno pare favorito, stando alle ultime news Milan. Sicuro il tridente offensivo con Suso, Bacca e Deulofeu. Tre giocatori sempre al centro di indiscrezioni di calciomercato, ma ora concentrati su un derby decisivo per la stagione rossonera.

DERBY INTER-MILAN: PROBABILI FORMAZIONI

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Medel, Miranda, Ansaldi; Joao Mario, Kondogbia; Candreva (Eder), Banega (Joao Mario), Perisic; Icardi. Allenatore: Pioli

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Zapata (Paletta), Romagnoli, De Sciglio; Kucka, Sosa, Mati (Locatelli); Suso, Bacca, Deulofeu. Allenatore: Montella