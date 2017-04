Calciomercato Juventus, Barzagli allettato dagli Stati Uniti

14/04/2017 09:18

CALCIOMERCATO JUVENTUS BARZAGLI / Restare fino al termine del contratto o andare via? Andrea Barzagli sfoglia la margherita in vista della prossima estate. Come si legge su 'goal.com', il difensore centrale classe 1981 sarebbe stuzzicato dall'idea di trasferirsi negli Stati Uniti ed accettare la corte dei New York Cosmos. Ma più probabilmente resterà un'altra stagione alla Juventus per giocare un'altra stagione ad alti livelli e non perdere la convocazione in Nazionale.

M.R.