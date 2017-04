Calciomercato Roma, duello con la Sampdoria per Driussi

14/04/2017 08:55

CALCIOMERCATO ROMA DRIUSSI / Sebastian Driussi, attaccante del River Plate, sta continuando ad impressionare in Argentina: impegnato in Copa Libertadores nel match contro il Melgar, il bomber argentino è uscito dal campo realizzando una splendida doppietta che non è certo passata inosservata in Italia, dove è seguito dalla Roma e dalla Sampdoria, che non ha alcuna intenzione di mollare la presa dopo aver seguito il giocatore già nella sessione invernale. "Ci sono due club europei molto interessati a Driussi" aveva confidato a gennaio il suo agente in esclusiva a Calciomercato.it. Il River Plate difficilmente scenderà sotto la cifra di 10 milioni di euro per il cartellino.

S.D.