Calciomercato Milan, pronto l'assalto a Sturridge: segnali da Klopp

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

14/04/2017 08:09

CALCIOMERCATO MILAN STURRIDGE / Ora che il closing Milan è divenuto realtà, Fassone e Mirabelli possono dedicarsi al calciomercato rossonero in entrata in vista dell'estate. Una delle priorità del calciomercato Milan sarà quella di individuare il possibile erede di Carlos Bacca in attacco: accanto alle ipotesi arcinote Aubameyang, Benzema, Morata e Lacazette, un nome caldo già da alcune settimane in casa Milan è quello di Daniel Sturridge.

Si attendeva il closing per studiare l'assalto e ora il semaforo verde è arrivato. E dall'Inghilterra è arrivato anche un segnale confortante dall'allenatore del Liverpool Klopp, che è rimasto vago sulla permanenza del giocatore in rosa il prossimo anno: "Non è stata una stagione facile fino ad ora, ma ci sono ancora 6 partite ed è tornato. Di questo sono felice. Non penso neanche un secondo alla squadra del prossimo anno. Pianifichiamo i trasferimenti, ma non abbiamo pensato a chi lascerà il club".