Calciomercato Inter, contatti avviati per Mbappé: 100 milioni! E Jardim...

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

14/04/2017 07:33

CALCIOMERCATO INTER MBAPPE / Il colpo di calciomercato dell'estate 2017 potrebbe essere Kylian Mbappé, diciottenne attaccante del Monaco per il quale anche il Principe Alberto si è speso in prima persona pubblicamente per far sì che resti ancora una stagione nel Principato. La lista di pretendenti, però, è lunga e tra i nomi spicca quello dell'Inter: secondo quanto scrive oggi in edicola 'Tuttosport', sono già stati avviati contatti col Monaco per esprimere l'apprezzamento per il giocatore e chiedere informazioni sulla trattativa.

La trattativa di calciomercato Inter si presenta complicata: il club monegasco chiede non meno di 100 milioni di euro per lasciar partire il suo 'gioiello'. L'eventuale partenza di Ivan Perisic, a fronte di un'offerta da 60 milioni di euro, potrebbe però rendere meno 'doloroso' l'esborso economico. L'ingaggio di Mbappé (a differenza di quello dell'altro obiettivo Alexis Sanchez) non rappresenta un problema in casa Inter: per il prossimo anno sarà fissato un tetto da 7 milioni di euro a stagione e lo stipendio del talento del Monaco rientra (ancora) nei parametri.

Un'ulteriore suggestione potrebbe agevolare la trattativa: per l'eventuale 'dopo Pioli' in panchina, sta scalando posizioni la candidatura di Jardim, attuale tecnico proprio del Monaco (nella rosa del club di Ligue 1 piace anche Bernardo Silva).