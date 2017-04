Anderlecht-Manchester United, Mourinho: "Ci è macata cattiveria"

13/04/2017 23:34

ANDERLECHT MANCHESTER UNITED/ José Mourinho ha parlato così al termine del match di Europa League che ha visto il Manchester United pareggiare 1-1 in casa dell'Anderlecht: "Il risultato non è male, non è un dramma giocare il ritorno in casa con un piccolo vantaggio. Nella ripresa abbiamo avuto tempo per chiudere il discorso qualificazione ma ci è mancata la cattiveria. Sfida al Chelsea in campionato? Mi aspetto fortuna con gli arbitri, visto che nelle ultime partite è stata dura".

S.F.