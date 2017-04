Europa League, quarti: Mourinho stoppato nel finale. Klaassen stende lo Schalke. Ok il Celta

13/04/2017 22:55

EUROPA LEAGUE QUARTI MANCHESTER UNITED / Tre match su quattro dell'andata dei quarti di Europa League sono andati in archivio. L'Ajax ha battuto 2-0 lo Schalke 04. I tedeschi sono stati messi al tappeto dalla doppietta di Klassen. Gol e spettacolo in Spagna dove il Celta Vigo si è imposto 3-2 contro il Genk. Pari per l'altra belga, l'Anderlecht che nel finale ha raggiunto il Manchester United sul pari. Alla rete di Mkhitaryan ha risposto Dendoncker. L'ultimo match Lione-Besiktas, iniziato in ritardo per via dei tifosi turchi, è ancora in corso.

Ajax-Schalke 04 2-0: 23' e 52' Klassen

Anderlecht-Manchester United 1-1: 37' Mkhitaryan (M), 86' Dendoncker

Celta Vigo-Genk 3-2: 10' Boetius (G), 15' Sisto, 18' Aspas, 38' Guidetti, 67' Buffel (G)

Lione-Besiktas 0-1 (ancora in corso): 15' Babel.

M.S.