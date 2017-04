13/04/2017 22:45

CALCIOMERCATO EVERTON/ Intervenuto in conferenza stampa, il manager dell'Everton Ronald Koeman, ha parlato così del futuro di Ross Barkley: "Ho parlato con lui e mi ha confidato che vuole giocare la Champions League. Gli ho detto che è anche la mia. Noi stiamo andando in una buona direzione. Non c'è posto migliore per lui".

S.F.