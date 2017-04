13/04/2017 22:39

CALCIOMERCATO INTER TIELEMANS / Missione in Belgio per l'Inter. Alcuni osservatori del club nerazzurro sono volati a Bruxelles per assistere al 'Constant Vanden Stock Stadium' al match dei quarti di finale di Europa League tra Anderlecht e Manchester United. L'osservato speciale - secondo quanto riportato da 'Sportmediaset' - sarebbe Youri Tielemans. Il giovane centrocampista è stato accostato anche a Juventus e Milan.

M.S.