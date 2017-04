13/04/2017 22:36

CALCIOMERCATO MANCHESTER UNITED/ Il Real Madrid vuole da tempo David de Gea e José Mourinho non ha mai nascosto il suo gradimento per Toni Kroos. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico 'Indipendent', quando gli spagnoli andranno all'assalto del portiere del Manchester United, lo 'Special One' chiederà che il centrocampista tedesco rientri nell'operazione.

S.F.