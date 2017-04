Torino-Crotone, Cordaz: "Non sarà facile. Partita proibitiva"

13/04/2017 22:03

TORINO CROTONE CORDAZ / Il Crotone è tornato a credere alla salvezza. Il successo contro l'Inter ha rilanciato Cordaz e compagni. Il portiere dei calabresi - intervenuto in conferenza stampa - ha parlato in vista della sfida contro il Torino: "Non sarà facile - ammette l'estremo difensore - Conosciamo il nostro calendario e Torino è una delle partite sulla carta proibitive. Speriamo di continuare su questa strada. Ci stiamo preparando al meglio per cercare la salvezza. Le vittorie ci hanno dato consapevolezza e l'entusiasmo è contagioso".

M.S.