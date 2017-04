Calciomercato Bayern Monaco, scaricato Badstuber: occasione per le italiane?

13/04/2017 22:14

CALCIOMERCATO BAYERN MONACO/ Holger Badstuber non ha futuro al Bayern Monaco. Come riportato da 'Kicker', la società bavarese ha deciso di non puntare più sul difensore tedesco girato in prestito allo Schalke 04. A fine stagione, quando rientrerà a Monaco di Baviera, sarà libero di trovarsi una nuova sistemazione. Lo Schalke (al momento sarebbe la sua destinazione preferita) non ha ancora deciso se intavolare o no una trattativa per acquistarlo a titolo definitivo. Se ciò non dovesse succedere, si aprirebbe per lui anche due piste italiane come Roma e Milan, società accostate al suo nome nel recente passato.

S.F.