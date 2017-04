Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: le reazioni della stampa estera

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

13/04/2017 21:36

JUVENTUS RINNOVO DYBALA - La Juventus blinda Paulo Dybala, allontanando sul calciomercato gli assalti delle big straniere. Per il calciomercato Juventus, la 'Vecchia Signora' ha ufficializzato stamane la tanto attesa firma sul rinnovo contrattuale fino al giugno 2022 dell'argentino. Un prolungamento che arriva a due giorni dalla stratosferica prestazione dell'attaccante in Champions League contro il Barcellona, con i bianconeri di Allegri trascinati da una sua doppietta. Oltre alla stampa italiana, anche i media internazionali hanno dato ampio risalto alla notizia del rinnovo di Dybala.

Calciomercato Juventus, la stampa estera sul rinnovo di Dybala

La 'Joya' sarebbe nei desideri in particolare delle due big di Spagna, Real Madrid e Barça. La firma del prolungamento dell'argentino capeggia su tutte le homepage dei maggiori quotidiani spagnoli, ad iniziare da 'Marca' che scrive come la Juventus abbia blindato il rapporto con la sua grande stella. Anche 'El Mundo Deportivo' dà spazio alla notizia sottolineando però che sia il Barcellona che il Real restano vigili sul talento ex Palermo, che in passato non ha mai nascosto di essere attratto dalla Liga e dai due top-team iberici. Spostandoci nel Regno Unito, la firma fino al 2022 di Dybala con i bianconeri viene ampiamente trattata dal 'Daily Mirror', che evidenzia come la Juve abbia messo al sicuro il giocatore sul mercato dall'assalto di Real, Barça e Manchester United. In Francia, infine, l''Equipe' sottolinea come il matrimonio tra i campioni d'Italia e la 'Joya' continuerà anche nei prossimi anni malgrado l'interesse delle maggiori squadre europee.