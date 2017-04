13/04/2017 21:45

SASSUOLO SAMPDORIA DEFREL / Si assottigliano sempre di più le possibilità di vedere in campo Gregoire Defrel. L'attaccante - come riporta il sito ufficiale del Sassuolo - ha svolto anche quest'oggi lavoro differenziato così come Pegolo, Ricci, Dell'Orco e Gazzola. Difficile a questo punto ipotizzare un impiego contro la Sampdoria del francese.

M.S.