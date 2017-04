Calciomercato Milan, Coutinho al Barcellona libera Deulofeu?

13/04/2017 21:27

CALCIOMERCATO MILAN/ Dalla Spagna, arrivano notizie di calciomercato che riguardano da vicino anche il Milan. Secondo quanto riportato da 'Sport.es', il Barcellona è in trattativa avanzata per portare Coutinho in Catalogna. L'arrivo del brasiliano del Liverpool, potrebbe riavvicinare Deulofeu al Milan. Lo spagnolo, al termine della stagione, tornerà all'Everton, società verso la quale il Barcellona vanta un diritto di recompra sul giocatore. Con l'eventuale acquisto di Coutinho, la concorrenza nel reparto offensivo dei catalani sarebbe elevatissima: a quel punto potrebbe non esserci più posto per Deulofeu e il Milan tornerebbe così in corsa per acquistarlo in vista del prossimo campionato.

S.F.