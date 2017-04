13/04/2017 21:24

CHELSEA JORGE MERE CONTE / Il Chelsea guarda in Spagna per rinforzare la squadra. Il club londinese - secondo quanto riportato dal 'Daily Star' - starebbe seguendo con attenzione Jorge Mere. Il calciatore in forza allo Sporting Gijon ha un contratto in scadenza nel 2020 e una clausola rescissoria di 30 milioni di euro.

M.S.