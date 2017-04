Closing Milan, Yonghong Li ad Arcore. Tra speranze e nostalgia: la lunga giornata rossonera

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

13/04/2017 20:50

CLOSING MILAN REAZIONI YONGHONG LI / 13 aprile 2017 una data che il mondo Milan non dimenticherà facilmente. La tanto attesa fumata bianca è arrivata oggi intorno alle ore 14.00: Silvio Berlusconi ha ufficialmente ceduto il club ai cinesi.

I nuovi proprietari, capeggiati da Yonghong Li e Han Li, insieme a Fassone, hanno varcato proprio in questi istanti i cancelli di Arcore per una cena che sancisce il passaggio di consegne dopo 31 anni di storia targata Berlusconi-Galliani.

Le news Milan del momento sono chiaramente legate alle reazioni dello mondo dello sport a questo storico momento. Adriano Galliani, l'uomo che ha scritto le pagine più importanti per il club insieme al presidente, esce di scena e le sue ultime parole non possono che essere di ringraziamento a Berlusconi. Vincenzo Montella è intervenuto in conferenza stampa in vista di Inter-Milan, dedicando l'introduzione al closing. Sarà lui l'ultimo allenatore dell'era Berlusconi e sarà lui l'allenatore dal quale ripartiranno i cinesi.

Tante anche le parole degli ex come Mauro Tassotti, che non ha nascosto di essere triste per la cessione del Milan. Stessa linea per Franco Baresi e tanti altri.

I tifosi, invece, per la maggior parte sono euforici per un cambiamento che aspettavano da tempo.

Closing Milan, la promessa di Yonghong Li

Parole chiare e forti quelle del nuovo patron del Milan Yonghong Li. Colui, che salvo sorprese diventerà il presidente del club ha rilasciato le prime dichiarazione: "Ringrazio Berlusconi e Fininvest per la fiducia e i tifosi per la pazienza, da oggi costruiamo il futuro. Passo dopo passo torneremo sul tetto del mondo". Dichiarazioni che fanno ben sperare i tifosi, che sognano di tornare grandi. Per farlo chiaramente bisognerà passare dal calciomercato: blindare Suso, De Sciglio e Donnarumma devono essere le priorità. Così come fare acquisti mirati per rinforzare la squadra di Vincenzo Montella.