Pescara, agente Coulibaly: "Vale tre Pogba, è un predestinato"

13/04/2017 20:33

PESCARA COULIBALY - Mamadou Coulibaly è l'uomo copertina del Pescara. La storia del centrocampista classe '99 ha colpito appassionati e non, destando anche le attenzioni dei maggiori club europei sul calciomercato. Per il suo agente, Donato Di Campli, Coulibaly vale tre volte Pogba: "Sì, l'ho detto e lo ribadisco. Non sono molto simili come giocatori, ma come valore Mamadou può superare il centrocampista del Manchester United - ha rivelato il procuratore a 'World Soccer Scouting' - Ormai la sua storia la sanno tutti, ora non mi piace parlare del suo passato, adesso è un giocatore di Serie A come tutti. E' seguito dai migliori club europei. Qualche chiamata è già arrivata, ma stiamo valutando di rimanere ancora a Pescara in modo che il ragazzo possa crescere ancora. Mi ha subito impressionato per la sua bellezza in campo - ha proseguito Di Campli - Tutti i movimenti erano giusti, calciava la palla come in pochi sanno fare. Penso sia proprio un predestinato".



G.M.