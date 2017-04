Fiorentina, Sanchez: "La squadra è con Sousa. Crediamo all'Europa League"

13/04/2017 20:25

FIORENTINA SANCHEZ SOUSA / La Fiorentina non molla. I viola sono intenzionati a vincere contro l'Empoli per continuare a sperare nella qualificazione all'Europa League: "Ci crediamo tanto - ammette Sanchez ai microfoni di 'Tgr Rai' - Dobbiamo crederci fino alla fine e guardagnare da tutte le partite che arriveranno: ora c'è l'Empoli, quindi dobbiamo continuare a prendere punti".

SOUSA - "La squadra è con lui, questo è importante, dobbiamo essere con lui per avere la possibilità di arrivare all'obiettivo".

M.S.