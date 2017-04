Juventus, Iachini su Dybala: "Ecco cosa dissi a Marotta"

13/04/2017 20:15

JUVENTUS DYBALA IACHINI - Dybala mattatore nella sfida di Champions contro il Barcellona e blindato dalla Juventus con l'ufficializzazione del rinnovo fino al 2022. Del talento argentino ha parlato a 'Ilmessaggero.it' Beppe Iachini, suo ex allenatore ai tempi del Palermo: "Dybala come Messi? Leo ha un'altra età, mentre Paulo ha ancora margini di crescita. Gli auguro di vincere cinque volte il Pallone d'Oro come Messi: oltre ad essere molto forte è anche tanto umile. Prima però dovrà vincere ancora con la sua squadra, è il collettivo che aiuta sempre il singolo. E visto che si trova in una grande società, ci sono tutti gli ingredienti per arrivare a quei livelli".



PARENTESI ROSANERO - "A fine allenamento ci fermavamo spesso insieme per alcune esercitazioni. Paulo voleva sempre migliorare, con il tempo ha affinato le sue qualità. Il mio motto era "non si tira in porta, si calcia". E Paulo è uno che poi ha sempre calciato, basta rivedere i gol contro il Barcellona: ha segnato puntando l'angolino vicino al palo".



CARATTERE - "Quando parlai con Marotta, con il quale ho lavorato a Venezia, gli dissi subito di portarlo alla Juve, proprio perché aveva mostrato già una spiccata personalità. Quella di un giocatore da grande squadra. Rinnovo? Sono molto contento per lui, merita un riconoscimento così".

G.M.