13/04/2017 20:07

MILAN MONTOLIVO CONVOCATO PRIMAVERA / Buone notizie in casa Milan. Riccardo Montolivo è pronto a tornare in campo. Il capitano rossonero dopo il lungo infortunio - come si legge sui canali ufficiali del club - è stato convocato dalla Primavera per la sfida di domani contro il Vicenza. Un'ottima notizia per il finale di stagione per Montella che potrebbe presto riabbracciare Montolivo.

M.S.