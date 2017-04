Bayern Monaco, Lewandowski assicura: "Al ritorno col Real ci sarò"

13/04/2017 20:00

BAYERN MONACO LEWANDOWSKI REAL MADRID / La sua assenza ha pesato non poco ieri sera per il Bayern Monaco contro il Real Madrid. Ma Robert Lewandowski garantisce che non si perderà il secondo atto al 'Bernabeu' tra cinque giorni. "A Madrid sarò in campo - ha detto alla 'Bild' - La spalla mi fa ancora abbastanza male e per questo non ho voluto rischiare ieri. Ma martedì ci sarò". Una buona notizia per Ancelotti che conta di recuperare anche Hummels per tentare la rimonta in casa dei 'blancos'.

N.L.C.