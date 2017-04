Barcellona-Juventus, Allegri 'stupisce' la stampa spagnola

13/04/2017 19:38

BARCELLONA JUVENTUS - Il Barcellona ha comunicato il programma del ritorno dei quarti di Champions League contro la Juventus, in programma mercoledì 19 aprile alle 20.45. Nello specifico, per quanto concerne il club bianconero,Buffon e compagni arriveranno nella città catalana martedì alle 17.45 e intorno alle 18 faranno il classico sopralluogo al 'Camp Nou' visto che, come ogni trasferta europea, Allegri preferisce svolgere la rifinitura a Vinovo in mattinata prima della partenza. Una decisione, questa, che ha stupito non poco la stampa spagnola. La conferenza stampa del tecnico bianconero e di un calciatore (ancora da decidere), invece, si terrà alle 18.30.



G.M.