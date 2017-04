Parma-Ancona, Lucarelli: "Scommesse? Portateci le prove"

13/04/2017 19:46

LEGA PRO PARMA ANCONA LUCARELLI SCOMMESSE / Il match di domenica scorsa tra Parma e Ancona è diventato un caso. L'articolo di questa mattina pubblicato dal 'Mattino' di Napoli ha fatto deflagrare la bomba. A Pozzuoli, un intero condominio avrebbe puntato sul risultato esatto di 0-2. Anche in altre zone della provincia sarebbero state effettuate puntate in massa, con vincite che oscillano tra i 30mila e i 225mila euro.

Ma a Parma non ci stanno e società e squadra reagiscono alle accuse di combine. La società gialloblu' ha diramato un comunicato in cui esprime "profondo stupore e totale disgusto" parlando di "voci, sospetti, accuse assurde e infamanti per uno sportivo". Alessandro Lucarelli e compagni hanno fatto ancora di più, convocando una conferenza stampa e presentandosi in massa. Ha preso la parola il capitano, rispedendo le accuse al mittente: "Chi accusa deve fare nomi e cognomi, così è troppo facile. Siamo padri di famiglia, si apra un'indagine, non abbiamo niente da nascondere".

N.L.C.