Calciomercato Napoli, l'enigma Mertens e il vice Reina: il futuro è oggi

Claudio Cafarelli (@claudioc7)

14/04/2017 12:00

CALCIOMERCATO NAPOLI KEITA KARNEZIS / È sempre il rinnovo di Dries Mertens al centro delle voci di calciomercato del Napoli. L'ultima apparizione social di Kate Kerkhofs, compagna del nazionale belga, ha riacceso il dibattito sulle possibilità di permanenza dell'attaccante. Complicata la situazione considerando il rientro a tutti gli effetti di Arkadiusz Milik. Rimettere il polacco nella sua posizione naturale, costringerebbe Mertens a ritornare sulla fascia sinistra dove ormai Lorenzo Insigne è diventato padrone indiscusso e vero trascinatore degli azzurri. Nel frattempo però la società azzurra non vuole rischiare un nuovo caso Higuain e valuta le alternative in caso di addio. Sono tanti i nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli. Sondaggi per Patrik Schick che però sembra diretto alla Juventus, ma il vero obiettivo sembra essere Keita Balde, il classe '95 della Lazio ed in scadenza di contratto nel 2018. Per lui il Napoli dovrebbe sborsare tra i 15 e i 20 milioni. Tra gli altri nomi c'è Castillejo, esterno del Villarreal, Januzaj, Depay e Deulofeu, rivitalizzato in maglia rossonera dopo qualche stagione in affanno.

Calciomercato Napoli, da Karnezis a Merete: si guarda in casa Udinese

Il calciomercato Napoli non riguarda però solo l'attacco. La società azzurra deve rinforzare anche la difesa, a cominciare dal ruolo del portiere. Il contratto di Pepe Reina scade nel 2018 e la prossima stagione è quella decisiva per inserire in organico il nuovo numero uno dei partenopei. Tra i nomi caldi c'è Orestis Karnezis, estremo difensore dell'Udinese e prossimo avversario in campionato. Anche il presidente dei friulani Franco Soldati ha parlato di un possibile interesse, considerando che il prestito di Duvan Zapata scade proprio a giugno. Ma il patron dell'Udinese ha parlato anche di un altro portiere di proprietà dei bianconeri che ha attirato le attenzioni del Napoli. Si tratta di Alex Meret, in prestito quest'anno alla Spal. Sondaggi anche per Mattia Perin, ancora alle prese con l'infortunio che lo tiene fermo da gennaio. Movimenti anche sulle fasce. Karsdorp è ormai un obiettivo sfumato dopo il rinnovo con il Feyenoord. A centrocampo invece si monitora Assane Dioussé, l'ennesimo talento dell'Empoli che potrebbe approdare al Napoli.