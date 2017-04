13/04/2017 19:30

LAZIO BIGLIA LULIC / Buone notizie dall'infermeria in casa Lazio: Biglia e Lulic hanno recuperato dai rispettivi acciacchi e saranno a disposizione per la gara con il Genoa. Lo ha dichiarato Fabio Rodia, medico sociale dei biancocelesti, a 'Lazio Style Radio'. Per quanto riguarda Marchetti, invece, si è scelto di non proseguire con l'intervento chirurgico, mentre Wallace sarà pienamente recuperato tra qualche giorno.

N.L.C.