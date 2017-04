DIRETTA Serie A, Roma-Atalanta: segui la cronaca LIVE

15/04/2017 14:00

DIRETTA SERIE A ROMA ATALANTA LIVE / Scontro ad alta quota all''Olimpico'. Roma-Atalanta si sfidano per la 32a giornata di serie A: i giallorossi hanno l'obiettivo di continuare a coltivare il sogno scudetto fino alla fine. La squadra di Gasperini, vera sorpresa del campionato, è chiamata a tenere a distanza Milan e Inter. Per i bergamaschi, però, non sarà facile vista l'assenza dell'uomo simbolo, Gomez, fermato dal giudice sportivo. Spalletti, invece, potrà contare sul suo tridente Dzeko-Salah-Nainggolan, che tanto bene ha fatto soprattutto tra le mura amiche. Calciomercato.it vi offre il match dell''Olimpico' in tempo reale

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Szczesny; Rudiger, Fazio, Manolas; Bruno Peres, Paredes, Strootman, Mario Rui; Nainggolan, Salah; Dzeko.

ATALANTA (3-4-3): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Conti, Kessie, Freuler, Spinazzola; Kurtic, Petagna, Mounier.

CLASSIFICA: Juventus punti 77, Roma 71, Napoli 67, Lazio 60, Atalanta 59, Milan 57, Inter 55, Fiorentina 52, Sampdoria 45, Torino 44, Udinese 40, Chievo 38, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 32, Genoa 29, Empoli 23, Crotone 20, Palermo 15, Pescara 14.